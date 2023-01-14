Подмосковье 14 января 2023, 22:05 Волонтеры передали полотно с ликом Спаса Нерукотворного бойцам из Лобни

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Волонтеры и участники местного отделения «Боевого братства» подготовили гуманитарную помощь для дивизии ВДВ. Там служит мобилизованный из Лобни, который является членом организации. Помимо тактического снаряжения, свечей, продуктов и теплых вещей участникам СВО передали освещенное полотно с ликом Спаса Нерукотворного и молитвословы.

«Когда передавали, развернули. Ребята прониклись и с большим чувством благодарности его приняли. Ребята молодые, по большей части верующие, почувствовали, что с ними Бог», — заявил руководитель общества Алексей Мочалов.

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Идея передать полотно на фронт возникла у волонтера Галины Мамонтовой.

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«Узнала, что в Питере освящают флаги для фронта. Туда прямо приезжают военные, освящают и сразу увозят на фронт. Вышла на отца Александра, который всем занимается, он освятил», — рассказала Мамонтова.

Идею поддержали и другие активисты. Так, с Галиной связались жители Ногинска, чтобы она помогла с освящением полотен с ликами Спаса Нерукотворного и Дмитрия Солунского.

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