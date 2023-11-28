Подмосковье 28 ноября 2023, 08:19 Волонтеры передали гуманитарную помощь в Тимоновский госпиталь в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Молодогвардейцы Солнечногорска передали гуманитарную помощь бойцам СВО, проходящим лечение в Тимоновском госпитале. Им вручили средства личной гигиены и продукты питания, а также пластиковую посуду для военнослужащих и медиков, которые находятся на передовой.

Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии», член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Кузнецов совместно с волонтерами доставил гуманитарный груз в госпиталь.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Напомним, что в Солнечногорске работают два пункта приема гуманитарной помощи. Один находится в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Солнечногорск, улица Советская, дом № 2. Он работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00.

Другой расположен в молодежном центре «Возрождение» по адресу: Солнечногорск, улица Дзержинского, дом № 13, кабинет № 28. Он открыт по будням с 10:00 до 17:00.

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