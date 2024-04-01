Подмосковье 01 апреля 2024, 12:24 Волонтеры передали более 30 килограммов вещей в приют для животных в Химках Пресс-служба администрации г. о. Химки

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Активисты Химок собрали более 30 килограммов вещей для питомцев приюта GetDog. Собранную ветошь передала депутат, заведующая детским садом «Калинка» Юлия Мамай.

«Силами волонтерского клуба, созданного на базе детского сада „Калинка“, мы за неделю собрали необходимые средства для собак. Таким животным важно и нужно помогать», — подчеркнула Мамай.

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Все желающие могут помочь приюту лекарствами, кормом и другими необходимыми вещами.

Напомним, волонтерский клуб «Навигатор» на регулярной основе помогает не только приютам, но и участникам СВО, а также льготным категориям граждан.

Лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, что на территории Химок функционируют восемь приютов для бездомных животных, два из них можно найти на интерактивной карте профильных организаций Московской области.

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