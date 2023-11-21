Подмосковье 21 ноября 2023, 17:23 Волонтеры Павлово-Посадского храма организовали изготовление маскировочных сетей для нужд СВО Телеканал «360»

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Павлово-Посадский храм продолжает оказывать помощь бойцам, находящимся на передовой. В его стенах открылась мастерская по производству маскировочных сетей. Представители церкви призывают всех неравнодушных граждан присоединиться и помочь в этом нелегком деле.

Без маскировочных сетей не обходится ни одно боевое подразделение в зоне СВО. Благодаря им бойцам на фронте удается эффективно скрываться в лесном массиве. Именно такие атрибуты делают каждый день в мастерской по плетению маскировочных сетей в главном храме Павлово-Посадского городского округа — Казанской иконы Божьей Матери. За несколько месяцев православные волонтеры полностью освоили технику создания элемента маскировки. При этом каждый рабочий день начинается с молитвы.

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«Вот так выглядит наша небольшая мастерская, которая действует по благословению нашего архиереея. Здесь мы трудимся около трех месяцев. Наши волонтеры не жалеют ни времени, ни сил для того, чтобы делать такую работу, которая может казаться простой, но такая сеть может спасти не одну жизнь», — рассказал клирик Казанского храма города Павловский Посад Павел Фролов.

За основу при создании маскировочной сети берут обычные спортивные, которые используют на футбольных воротах и волейбольных площадках. К ним вручную пришиваются и вплетаются заранее раскроенные полосы синтетического материала. Такую методику придумали сами волонтеры храма.

«В разных мастерских делают по-разному. Мы стараемся вкладывать в них душу. Понятно, что на танках, на технике ревется все. Но сколько-то она прослужит. И может, даже до победного конца. Используется тепличный спанбонд. Который окрашен в разные цвета», — добавил Павел Фролов.

Отметим, что для волонтеров храма плетение сетей стало важным делом. Кто-то посвящает этому несколько часов в день, а кто-то почти не уходит из мастерской.

«Приходите, помогайте. Кто-то трудом, кто-то финансово. У нас здесь все дружные, сплоченные. Приходите в храм, в наши мастерские», — призвала певчая Казанского храма Галина Студенцова.

На сегодняшний день военнослужащие уже получили десятки изготовленных сетей.

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