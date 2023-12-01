Подмосковье 01 декабря 2023, 09:11 Волонтеры отправили более 20 тонн гуманитарной помощи из Солнечногорска в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Волонтеры объединения «Шьем для своих» в Солнечногорске отправили более 20 тонн гуманитарного груза в зону СВО. Такие объемы они отшивают для передовой каждый месяц.

Уже два года волонтеры шьют одеяла, спальные мешки, военную форму, толстовки, балаклавы и многое другое для участников СВО. Они работают на базе научно-производственного объединения «Стеклопластик». Недавно предприятие безвозмездно передало организации еще одно помещение, где будут комплектовать аптечки медицинскими изделиями.

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По словам руководителя волонтерского движения Алены Рашоевой, с учетом таких больших объемов производства и пошива существует потребность в рабочих руках и материалах.

«Со стороны администрации обязательно окажем необходимую помощь. Отмечу, что сейчас для участников СВО и их семей также действует единый стандарт мер поддержки, в числе которых льготы при поступлении в вузы, оплате ЖКХ и налогов на имущество», — сказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Напомним, для заключения контракта с Минобороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска по телефону: 8 (495) 994-06-60, а также в областной центр отбора на контрактную службу и на горячую линию 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Глава региона наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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