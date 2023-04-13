Подмосковье 13 апреля 2023, 13:22 Волонтеры открыли швейный цех для нужд СВО в новом помещении в Котельниках

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Волонтеры организации «Золотые руки ангела» в Котельниках занимаются пошивом необходимых для бойцов СВО вещей. Раньше мастерицы шили на дому, а теперь администрация предоставила им помещение.

Сейчас волонтеры могут работать в комфортных условиях.

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«К нам обращаются родственники мобилизованных, обращаются командиры. Запросы делаются на носилки, эвакуационные стропы, на пятиточечники. Мы все это отшиваем и адресно им отправляем», — рассказала волонтер организации «Золотые руки ангела» Светлана Рогатчикова.

Среди волонтеров работает 19-летняя Екатерина. Она студентка и находится в академическом отпуске из-за проблем со здоровьем, а в свободное время приходит шить тактические носилки.

«Я здесь уже два месяца, за первые два посещения я сшила одни носилки. Потом уже набила руку и сейчас выдаю по две-три штуки за смену. Могу и четыре», — рассказала девушка.

На каждом своем изделии она вышивает надпись: «Живи». Также в свои изделия волонтеры вкладывают иконки для оберега бойцов.

«Здорово, когда есть волонтеры, которые полностью отдаются своему делу и, как говорится, своим трудом приближают нашу победу», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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