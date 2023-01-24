Подмосковье 24 января 2023, 14:28 Волонтеры организовали сбор отходов для переработки в Пущине

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В семейном центре «Три поколения» в Пущине прошла очередная «Немусорная вечеринка». Жители города принесли отходы для переработки и сломавшуюся технику для утилизации.

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Волонтеры называют себя «Экоосознанные люди Пущина». На пунктах сбора мусора они объясняют местным жителям, как правильно сортировать отходы и в каком виде их нужно приносить — обязательно в сухом и чистом.

Так, многие не знают, что для сдачи в переработку нужны крышки с маркировками 2 HDPE и 4 LDPE. В отдельные контейнеры собирается термобумага, блистеры от лекарств, батарейки, твердый и мягкий пластик, алюминиевые изделия, жестяные банки. На пунктах весь мусор делят на 20 категорий.

«Среди людей, увы, нет культуры сдачи мусора на переработку. А в каждой области уже есть предприятия, занимающиеся переработкой конкретных типов пластика, бумаги, металла, оргтехники», — заявила инициатор сборов Анна Никифорова.

О следующей «Немусорной вечеринке» можно узнать на странице сообщества «Экоосознанные люди Пущина» в социальных сетях.

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