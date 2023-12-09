Подмосковье 09 декабря 2023, 22:46 Волонтеры организовали помощь бойцам СВО на реабилитации в Солнечногорске Валентина Максимова

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Волонтерские группы из Солнечногорска и Зеленограда ежедневно оказывают помощь санаторию «Солнечногорский» Министерства обороны. Сейчас там проходят реабилитацию почти 300 военнослужащих СВО со всей России после ранений.

Сергей Есипов стал волонтером всего неделю назад. Это его первый опыт. О санатории узнал из социальных сетей. Сейчас на работе в строительной сфере не такая сильная загруженность, поэтому из Зеленограда к бойцам СВО приезжает каждый день.

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Волонтер Светлана Лукина приехала, чтобы утеплить окна на четвертом этаже одного из корпусов. Здесь находятся комнаты военнослужащих. Светлана поддерживает не только делом, но и словом. Знакомится и общается с бойцами. Сначала прошла это со своим братом. Он ушел на СВО добровольцем, был тяжело ранен, реабилитацию проходил в госпитале Вишневского.

«Я делаю это из чувства благодарности. Я благодарна этим ребятам за то, что они пошли. Многие пострадали, у многих проблемы со здоровьем. Очень многие здесь реабилитируются после потери конечностей. Жалеть их нельзя. Они не хотят, чтобы с ними обращались, как с маленькими детьми. Это настоящие мужчины», — делится волонтер.

Валентина Максимова

Светлана Лукина также является главой Комитета семей воинов Отечества городского округа Солнечногорск. Недавно она организовала благотворительную акцию, в рамках которой профессиональные парикмахеры посетили санаторий «Солнечногорский». Они оказали воинам услуги стрижки и ухода за бородой.

Одним из участников акции был молодой человек, который получил во время боевых действий более 50% ожогов тела. Он практически не общался с окружающими. Светлана Лукина вспоминает, что когда он увидел свою измененную внешность в зеркале, он улыбнулся и сказал: «спасибо». Эти слова были его первыми после происшествия.

Еще один участник — Андрей, отправившийся на срочную военную службу в сентябре прошлого года, потерял ногу во время боевых действий. В настоящее время он проходит очередной курс реабилитации и благодарит волонтеров за помощь.

Для нормальной работы санатория здесь по будням ждут 10-12 волонтеров. Основная работа в первой половине дня. Волонтером может стать любой желающий. Всю информацию можно узнать по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Валентина Максимова

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