Подмосковье 19 апреля 2023, 15:03 Волонтеры оповестили жителей Солнечногорска о начале голосования по благоустройству

Читать 360tv в

Волонтеры рассказали жителям Солнечногорска о старте всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Они раздали информационные листовки на набережной озера Сенеж и объяснили, как поддержать одну из четырех представленных на голосовании площадок округа.

Жители смогут отдать свой голос за благоустройство привокзальной площади в Поварове, яблоневого сада в Смирновке, Сергиево-Посадской улицы в Андреевке или общественной территории около Спасской церкви в Солнечногорске.

Реклама

«Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства <…> позволяет понять реальную заинтересованность жителей того или иного населенного пункта в благоустройстве. От городского округа Солнечногорск на голосовании представлены четыре локации. Призываю жителей активно голосовать за наши объекты», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Голосование ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно проходит на платформе za.gorodsreda.ru с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».