Подмосковье 24 апреля 2023, 09:15 Волонтеры очистили от мусора реку Пехорку в Балашихе

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Субботник на реке Пехорке прошел в Балашихе. Волонтеры выловили мусор из воды и навели порядок на берегах.

Участники субботника на лодках и катамаранах помогли очистить от мусора Пехорку. Недавно на реке поселились ондатры — водяные крысы. Они живут только в чистой воде.

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«У них семейные поселения. Они раньше селились вверх по реке, а теперь они спустились к нам. <…> С посетителями парка наблюдали, как они себе хатку строили», — рассказал сотрудник «Объединенной дирекции парков» городского округа Балашиха Денис Баррос-Палома.

Безопасность на субботнике обеспечивали спасатели, патрулировавшие акваторию на лодке. Детей развлекали показательными выступлениями скоростных моделей радиоуправляемых катеров.

«Сегодня здесь первый раз на открытой воде попробовали модели. В мае будет проходить первый этап кубка России по судомодельному спорту, там будем участвовать», — рассказал участник субботника Евгений Широков.

Напомним, для апрельского субботника в Подмосковье подготовили около тысячи локаций. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все желающие могут внести свой вклад в благоустройство дворов, парков и округов.

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