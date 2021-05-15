Волонтеры очистили от мусора берег под Красногорском

Волонтеры из разных городов Московской области присоединились к экологической акции «Вода России» в Красногорске. Об этом рассказала старший инспектор отдела по делам молодежи администрации муниципалитета Адиля Пономоренко, написало РИАМО.

Мероприятие прошло в селе Ильинское. Туда съехались сотрудники администрации муниципалитета, подрядные организации, волонтеры и местные жители — всего около 100 человек.

«Молодежь должна приобщаться к таким акциям — это наша природа, и мы должны ее беречь, чтобы сохранить для следующих поколений. Сегодня здесь не только красногорские ребята, но и волонтеры из Можайска, Истры», — заявила Пономоренко.

По ее словам, добровольцы со всего Подмосковья стараются участвовать в масштабных акциях не только в своих городах, но и по всему региону.

«Нужно друг друга поддерживать!» — заметила Пономоренко.

Участники акции очистили от мусора почти полтора километра берега и прибрежной зоны Москвы-реки в селе Ильинское. Деревянные отходы — потопленные деревья, ветки кустарника — переработали в щепу прямо на берегу. Для мусора выделили специальный бункер, его вывезут на утилизацию.

По окончании мероприятия волонтеры подкрепились кашей из полевой кухни и чаем со сладостями.