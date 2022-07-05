Волонтеры очистили берега Борисоглебского озера в Раменском

В Подмосковье уже второй год проходит губернаторская программа по реабилитации водных объектов под названием «100 прудов и озер», инициированная главой региона Андреем Воробьевым. В некоторых местах не обойтись без специальной техники и сложных инженерных решений. Но в некоторых водоемах убраться могут сами люди, например, в тех, которые загрязнили бытовым мусором отдыхающие. Уборкой этим летом активно занимаются волонтеры и экоактивисты.

Единороссы в Подмосковье решили запустить собственную акцию «Чистый берег». Ее главная цель не только навести чистоту в водоемах и возле них, но и призвать к более ответственному отношению к природе местных жителей. Только за будущие полтора месяца активисты собираются очистить 15 водных объектов по всей территории Московской области.

Первыми 1 июля на берегах убрались жители Раменского, они совместно с экологами и волонтерами очистили Борисоглебское озеро. К ним присоединились члены партии «Единая Россия»: глава Раменского городского округа Виктор Неволин, депутаты Московской областной думы Александр Орлов, Игорь Коханый и Олег Жолобов, заместитель руководителя «Дирекции экологических проектов» Олег Ушицкий. За время работ удалось собрать порядка ста мешков с мусором. Особенно много на берегу нашли пластиковой упаковки.

«Жители Раменского давно ждали санитарной очистки берегов Борисоглебского озера — синей жемчужины городского центра. Наша акция также нацелена на повышение экологической ответственности людей. Хотим своим примером показать, что, объединив усилия, мы можем не только очистить водоемы, но и поддерживать их чистоту. Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — рассказал инициатор акции «Чистый берег», член партии «Единая Россия», первый зампред комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы Александр Орлов.

Кроме того, в Раменском уже на днях приведут в порядок Ильинский пруд. Каждую неделю все желающие будут расчищать берега водоемов от мусора. Все отходы сортируют и сдают на переработку.