Подмосковье 09 декабря 2022, 16:53 Волонтеры обеспечили горячим питанием ликвидаторов пожара в торговом центре в Химках

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Волонтеры начали дежурство на полевой кухне в Химках в 10 утра. Они обеспечивают горячей едой участников ликвидации пожара в торговом центре в Химках.

Пожар ликвидировали, здание гипермаркета оказалось полностью разрушенным. На месте продолжает работать спецтехника.

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Глава округа Дмитрий Волошин провел заседание оперативного штаба. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей и эвакуировать машины.

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Ранее сообщалось о возгорании в торговом центре «Мега» в Химках. Оно произошло в строительном гипермаркете OBI. По сообщению Следственного комитета, к ЧП привели сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности.

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