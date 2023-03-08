08 марта 2023, 14:46
Волонтеры Наро-Фоминска поздравили прапорщика Екатерину Иванову с 8 Марта
В Международный женский день волонтеры Наро-Фоминска поздравили с 8 Марта прапорщика Екатерину Иванову. В этот особенный день они решили не ограничиваться только семейным кругом.
«Екатерина, здравствуйте. Поздравляем», — поздравили фельдшера медицинской роты активисты Егор Балев и Эдгар Гарипов.
Реклама
Женщина поблагодарила волонтеров за цветы и подарки и заявила, что гордится тем, что она женщина.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил связисток гвардейской бригады управления ВДВ под Щелково с Международным женским днем. Сейчас там служат 117 женщин.
Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».
Наро-Фоминск
8 Марта
Реклама
Реклама