Подмосковье 08 марта 2023, 14:46 Волонтеры Наро-Фоминска поздравили прапорщика Екатерину Иванову с 8 Марта

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В Международный женский день волонтеры Наро-Фоминска поздравили с 8 Марта прапорщика Екатерину Иванову. В этот особенный день они решили не ограничиваться только семейным кругом.

«Екатерина, здравствуйте. Поздравляем», — поздравили фельдшера медицинской роты активисты Егор Балев и Эдгар Гарипов.

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Женщина поблагодарила волонтеров за цветы и подарки и заявила, что гордится тем, что она женщина.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил связисток гвардейской бригады управления ВДВ под Щелково с Международным женским днем. Сейчас там служат 117 женщин.

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