Волонтеры начали разносить продуктовые наборы многодетным семьям Солнечногорска
В наборы включили самые необходимые продукты. А местная компания «АЙСКРО» передала детям натуральное мороженое и гаджеты в подарок. Так она решила поддержать многодетные семьи в непростое время пандемии.
В этих наборах есть крупы, сахар, подсолнечное масло, молоко, а еще подарки — мороженое и электронные часы для детейНаталья Манжукова,специалист по реабилитационной работе в социальной сфере по Солнечногорску.
При доставке волонтеры соблюдают все меры безопасности. На лицах — маски, на руках — одноразовые перчатки. С семьями стараются контактировать в минимальной степени, а наборы оставляют у дверей.
Всего коробки с продуктами получат 83 многодетные семьи из Солнечногорска. Волонтеры разносят и медицинские наборы. Входят в них защитные маски, перчатки и антибактериальное мыло.
Для получения наборов достаточно оставить заявку в Центре социальной защиты населения.
Помогают и пенсионерам
Ранее солнечногорские волонтеры начали разносить продукты пенсионерам. По поручению главы округа Владимира Слепцова бабушки и дедушки получили корзины с крупами, макаронами, маслом, сладостями и молоком. Наборы подготовили более чем для двухсот пожилых людей.