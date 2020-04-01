Волонтеры начали разносить продуктовые наборы многодетным семьям Солнечногорска

В наборы включили самые необходимые продукты. А местная компания «АЙСКРО» передала детям натуральное мороженое и гаджеты в подарок. Так она решила поддержать многодетные семьи в непростое время пандемии.

В этих наборах есть крупы, сахар, подсолнечное масло, молоко, а еще подарки — мороженое и электронные часы для детей Наталья Манжукова, специалист по реабилитационной работе в социальной сфере по Солнечногорску.

При доставке волонтеры соблюдают все меры безопасности. На лицах — маски, на руках — одноразовые перчатки. С семьями стараются контактировать в минимальной степени, а наборы оставляют у дверей.

Всего коробки с продуктами получат 83 многодетные семьи из Солнечногорска. Волонтеры разносят и медицинские наборы. Входят в них защитные маски, перчатки и антибактериальное мыло.

Для получения наборов достаточно оставить заявку в Центре социальной защиты населения.

Помогают и пенсионерам

Ранее солнечногорские волонтеры начали разносить продукты пенсионерам. По поручению главы округа Владимира Слепцова бабушки и дедушки получили корзины с крупами, макаронами, маслом, сладостями и молоком. Наборы подготовили более чем для двухсот пожилых людей.