Подмосковье 19 февраля 2024, 12:58 Волонтеры Можайского округа отправили в зону СВО более 300 литров борща и рассольника Источник фото: Яна Шаливская

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Волонтеры «Центра поддержки участников СВО и их семей» и сотрудники отдела дома культуры села Поречье Можайского округа отправили более 300 литров домашнего борща и рассольника военнослужащим в зону СВО. Готовить для фронта повара начали с сентября прошлого года.

На кухне в Порецком ДК руководит Валентина Афонина, ведь именно по ее рецептам готовятся борщ, рассольник, аджика и домашнее сало. Работа идет слаженно, на одну партию заготовок уходит в среднем около двух часов.

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По словам заведующей отделом дома культуры села Поречье Елены Суриковой, помогают и местные жители. Вместе с продуктами они приносят и другие важные для солдат вещи.

«Спасибо нашим односельчанам. Помимо овощей для супов, помогают с банками и крышками, которые нам так нужны. Также приносят носки, тушенку, сгущенку и другие угощения для наших солдат. Недавно из церкви Покрова Пресвятой Богородицы передали 30 килограмм меда. Мы его разлили по баночкам и отправили ребятам», — рассказала Сурикова.

На базе Можайского культурно-досугового центра работает студия «Добровольчества». Более двух тысяч волонтеров делают окопные свечи, плетут маскировочные сети, готовят домашнюю выпечку, вяжут носки.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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