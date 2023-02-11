Подмосковье 11 февраля 2023, 13:59 Волонтеры Можайска отправили участникам СВО 40 килограммов домашнего сала

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Активисты Можайска отправили в зону боевых действий очередную партию гуманитарной помощи. Вместе с одеждой и свечами солдаты получать порядка 40 килограммов домашнего сала.

Посылки отправили в Херсонскую, Запорожскую области и в Сватовский район. Бойцам привезут тактические очки, ремни, наколенники, налокотники, берцы, окопные свечи, печи-буржуйки, инструменты, теплые вещи, продукты питания, в том числе мед, и медикаменты.

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«Наши ребята всегда просят отправить им сало. Мы солим его сами. Готовим домашнюю аджику, печем пироги», — сообщила директор Можайского культурно-досугового центра Юлия Солдатенкова.

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На помощь активистам приходят мобилизованные, которые проходят реабилитацию после ранений.

«Когда я был в зоне боевых действий, каждая посылка была для меня огромной радостью. Знал, что нас ждут и в нас верят», — заявил уроженец Можайска Александр Князев.

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