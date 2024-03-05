Подмосковье 05 марта 2024, 16:42 Волонтеры-медики провели зарядку для пациентов детской больницы в Люберцах АРХИВ / МОЦОМД

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Волонтеры-медики Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 провели зарядку для юных пациентов детской больницы. Мероприятие прошло в рамках акции «Марафон здорового образа жизни».

Ребята с удовольствием выполняли упражнения под любимую музыку.

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По словам заместителя главного врача по медицинской части Татьяны Колесниковой, такие акции несут не только пользу для здоровья, но и учат детей общению.

«Подобные совместные мероприятия не только способствуют популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения, но также улучшает коммуникативные навыки у детей. Они делают общее дело, знакомятся между собой, смеются, получают удовольствие от живого общения», — рассказала Колесникова.

Как отметили в подмосковном Минздраве, регулярная зарядка не только улучшает физическую форму, но и способствует улучшению настроения, повышает энергию, снижает риск развития различных заболеваний, нормализует психологическое состояние.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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