12 декабря 2023, 11:20
Волонтеры Лобни стали финалистами областного конкурса «Герой нашего времени»
Четверо волонтеров из Лобни стали финалистами регионального конкурса «Герой нашего времени». В числе отличившихся София Витивицкая, Полина Емильянова, Диана Насонова и Дмитрий Думбрава.
Конкурс «Герой нашего времени» учрежден в Подмосковье для повышения престижа добровольческой деятельности и вовлечения молодежи в общественную жизнь. Более тысячи волонтеров из разных округов выступили в финале этого конкурса.
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«Сегодня в области действует свыше 400 волонтерских организаций, в них трудятся более 40 тысяч добровольцев. Это люди, которые по зову сердца вступили в ряды волонтеров, — от совсем юных до тех, чей возраст считают почтенным», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.
Финалисты конкурса из Лобни являются членами движения «Волонтеры Подмосковья» и реализуют в округе собственные проекты.
Отметим, что добровольческой работой в Лобне занимаются «Волонтеры Подмосковья», представители администрации округа, партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», а также бизнес-сообщества и жители.
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