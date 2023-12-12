Подмосковье 12 декабря 2023, 11:20 Волонтеры Лобни стали финалистами областного конкурса «Герой нашего времени» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Четверо волонтеров из Лобни стали финалистами регионального конкурса «Герой нашего времени». В числе отличившихся София Витивицкая, Полина Емильянова, Диана Насонова и Дмитрий Думбрава.

Конкурс «Герой нашего времени» учрежден в Подмосковье для повышения престижа добровольческой деятельности и вовлечения молодежи в общественную жизнь. Более тысячи волонтеров из разных округов выступили в финале этого конкурса.

Реклама

«Сегодня в области действует свыше 400 волонтерских организаций, в них трудятся более 40 тысяч добровольцев. Это люди, которые по зову сердца вступили в ряды волонтеров, — от совсем юных до тех, чей возраст считают почтенным», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

Финалисты конкурса из Лобни являются членами движения «Волонтеры Подмосковья» и реализуют в округе собственные проекты.

Отметим, что добровольческой работой в Лобне занимаются «Волонтеры Подмосковья», представители администрации округа, партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии», а также бизнес-сообщества и жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».