Подмосковье 21 декабря 2022, 12:52 Волонтеры Лобни провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей

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Занятия для кадетов провели волонтеры в Лобне. Ребят научили делать заготовки для окопных свечей, которые позже отправят в зону проведения специальной военной операции.

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Технология заготовки довольно простая. Нужно измерить высоту жестяной банки, скрутить полоску гофрокартона в рулон и правильно уложить ее в банку. Таким образом нужно заполнить всю емкость, а затем вставить картонные фитили.

Позже волонтеры зальют сделанные кадетами заготовки парафином и получится настоящая свеча, которая пригодится бойцам в полевых условиях. В составе очередной партии гуманитарной помощи эти свечи отправят в зону СВО. Зная это, многие ребята дополнительно раскрасили жестяные банки маркерами, нарисовали новогодние символы и написали военным пожелания поскорее вернуться домой.

«На мастер-классе было интересно. Думаю, попробую сделать такую свечу дома. Это довольно легко и занимает мало времени», — рассказал один из участников занятий Антон Каштанов.

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