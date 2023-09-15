Подмосковье 15 сентября 2023, 15:15 Волонтеры Лобни провели акцию на железной дороге Пресс-служба администрации города или района

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Участники волонтерского движения из Лобни и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних провели акцию на железной дороге. Они напомнили о правилах безопасности, вручили информационные буклеты и воздушные шары.

Акция прошла на станции Москва-Савеловская. С пассажирами провели беседы о том, как избежать несчастных случаев на железной дороге и не попасть в статистику по травматизму. Детям и подросткам раздали памятки и буклеты с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта. Желающие получили в подарок воздушные шары.

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