15 сентября 2023, 15:15
Волонтеры Лобни провели акцию на железной дороге
Участники волонтерского движения из Лобни и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних провели акцию на железной дороге. Они напомнили о правилах безопасности, вручили информационные буклеты и воздушные шары.
Акция прошла на станции Москва-Савеловская. С пассажирами провели беседы о том, как избежать несчастных случаев на железной дороге и не попасть в статистику по травматизму. Детям и подросткам раздали памятки и буклеты с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта. Желающие получили в подарок воздушные шары.
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