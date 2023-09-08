Подмосковье 08 сентября 2023, 12:33 Волонтеры Лобни подготовили для бойцов СВО «браслеты выживания»

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В Лобне активисты волонтерского движения «Молодая гвардия» продолжили плести военно-тактические браслеты выживания. Они способны за несколько секунд расплестись и превратиться в пятиметровую веревку.

Браслеты плетут на базе мастерской «Свечной блиндажик». Атрибут делают определенным способом из очень прочной веревки.

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«Применять их удобно. Браслет занимает мало места, его легко носить всегда с собой и можно воспользоваться в любой непредвиденной ситуации», — заявил руководитель движения в муниципалитете Денис Барабанов.

Венный комиссариат Химок, Лобни и Долгопрудного округа пригласил на контрактную службу мужчин от 18 до 60 лет. Подробности можно узнать по ссылке или по телефону: 8 495 575-87-96.

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