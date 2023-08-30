Подмосковье 30 августа 2023, 14:36 Волонтеры Лобни отправили в зону СВО более 1,5 тысячи тактических носилок пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции собрали в Лобне. На передовую отправили полторы тысячи тактических носилок. Их сшили волонтеры благотворительного фонда «Обелиск».

Одни такие носилки по статистике спасают пять жизней. Их собирают из строп, переплетая как корзинку, а затем сшивают на закрепочной машинке. По словам волонтеров, в среднем получается делать по девять носилок в день. Все зависит от количества людей.

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«Идея шить носилки изначально пришла в голову, когда мы с сестрой работали в общественном движении „Золотые руки ангела“. Но так как было неудобно ездить, подумали: можем что-то подобное делать и у нас в Лобне и отправлять нашим ребятам. Ведь это очень важно — всячески показывать им, что дома их помнят и ждут», — рассказала координатор добровольческого центра фонда «Обелиск» Наталья Фрыкина.

Добровольческий центр начал работу в Лобне осенью 2022 года. Волонтеры изготавливают эвакуационные стропы, пятиточечники, плетут маскировочные сети и костюмы «Леший», шьют маскхалаты и легкие тканевые волокуши.

Напомним, военный комиссариат городских округов Химки, Лобня и Долгопрудный приглашает на контрактную службу мужчин от 18 до 60 лет. Подробности можно узнать на сайте или по телефону военкомата: 8 (495) 575-87-96.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Там помогают военнослужащим и членам их семей в решении важных вопросов.

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