Подмосковье 25 февраля 2023, 17:14 Волонтеры Лобни начали делать негаснущие спички для участников СВО

Читать 360tv в

Волонтеры добровольческого центра «Обелиск» в Лобне начали делать негаснущие спички для отправки в зону спецоперации. Такая спичка может гореть до получаса даже при сильном ветре.

Реклама

«Берется шпажка, к ней приматываются четыре обычные спички, затем все обматывается салфеткой, закрепляется и покрывается парафином. Таким спичкам не мешают сырость и ветер», — сообщила активистка Мария Каштан.

Спички скручивают в «свечном блиндажике», как его называют сами волонтеры. Остальную работу делают строго на улице: растапливают парафин на газовых горелках и опускают в него спички.

После застывания парафина спички становятся частью набора «Солдатское походное огниVо». В него также вошли зажигалка и «терка» — полоска, о которую зажигаются спички.

В ближайшем будущем наборы отправят участникам СВО с другой гуманитарной помощью.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».