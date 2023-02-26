Подмосковье 26 февраля 2023, 12:24 Волонтеры Краснознаменска рассказали о защитной экипировке участника СВО

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Участники молодежно-патриотического клуба «Азимут» из Краснознаменска Андрей Казокин и Тимофей Гудованный рассказали и показали, что входит в защитную экипировку участника СВО. Так, бойцы носят бронежилет, противоосколочный шлем, баллистические очки и наушники.

«Шлем может спасти жизнь даже при прямом попадании пули с расстояния пяти метров, а очки способны выдержать осколок диаметром до шести миллиметров. Наушники тоже обладают противоосколочной защитой, они делают громкие звуки тихими, чтоб не оглохнуть, а тихие звуки, наоборот, достаточно громкими, чтобы было все слышно», — сообщил Андрей Казокин.

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По его словам, артиллеристы и штурмовики надевают массивные бронежилеты, чтобы их не повредило при обстреле. При этом водители носят более облегченные версии защитных костюмов.

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«Также в защиту входят наколенники и налокотники, они защищают суставы во время боя и солдат может мгновенно принять горизонтальное положение вне зависимости от того, какой грунт у него под ногами, а берцы плотно фиксируют голеностоп», — добавил участник МПК «Азимут» Тимофей Гудованный.

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