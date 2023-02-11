Подмосковье 11 февраля 2023, 12:54 Волонтеры Краснознаменска объявили об очередном сборе теплых вещей для участников СВО

Читать 360tv в

Активисты Краснознаменска объявили о сборе теплых вещей для участников СВО. Акция «Тепло для героя» объединение «Волонтеры Подмосковья» проводит не в первый раз.

«Принимаем теплые вещи: шапки, перчатки, варежки, термобелье. Эти вещи солдатам помогут в столь холодное время», — сообщила руководитель организации Алена Алхименкова.

Реклама

Собранные вещи передадут в пункт гуманитарной помощи. В прошлом году активисты Краснознаменска отправили в зону СВО более трех тонн медикаментов, продуктов, одежды и средств личной гигиены.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».