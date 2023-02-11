11 февраля 2023, 12:54
Волонтеры Краснознаменска объявили об очередном сборе теплых вещей для участников СВО
Активисты Краснознаменска объявили о сборе теплых вещей для участников СВО. Акция «Тепло для героя» объединение «Волонтеры Подмосковья» проводит не в первый раз.
«Принимаем теплые вещи: шапки, перчатки, варежки, термобелье. Эти вещи солдатам помогут в столь холодное время», — сообщила руководитель организации Алена Алхименкова.
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Собранные вещи передадут в пункт гуманитарной помощи. В прошлом году активисты Краснознаменска отправили в зону СВО более трех тонн медикаментов, продуктов, одежды и средств личной гигиены.
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Краснознаменск
Специальная военная операция РФ на Украине
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