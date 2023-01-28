Подмосковье 28 января 2023, 22:50 Волонтеры Клина уменьшили число смертельных ЧП на железной дороге на 9%

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Дежурства участников организации «Молодая Гвардия» в Клину уменьшили количество смертельных случаев на железной дороге на 9%. Активисты уже полтора года информируют местных жителей, как правильно переходить пути.

Олеся Кривоносова начала свою волонтерскую деятельность в 13 лет в организации «ЯВолонтёр». После этого она вступила в ряды молодогвардейцев.

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«Всё чаще и чаще мы помогаем сотрудникам железнодорожной службы в информировании граждан о том, что не надо забывать о своей безопасности, переходить дорогу нужно только в положенных местах», — заявила Олеся Кривоносова.

Также активисты раздают местным жителям памятные листовки о правилах поведения на железной дороге. Иногда волонтерам получается убедить пешеходов не перебегать пути в неположенном месте.

В итоге 100 молодогвардейцев Клина наградили благодарственными письмами за участие в мероприятиях по сохранению жизней местных жителей.

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