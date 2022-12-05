Подмосковье 05 декабря 2022, 09:52 Волонтеры национального центра помощи в Подмосковье совершили 200 выездов на поиски пропавших с начала года

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Подмосковные волонтеры из национального центра помощи пострадавшим совершили 200 выездов на поиски пропавших людей с начала года. В 70% случаях потерявшимися были дети.

Руководитель отделения национального центра помощи в Московской области Юрий Шитиков рассказал, что для волонтеров есть несколько видов обучения. Например, специальную программу подготовил Российский университет спецназа.

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Поисковые отряды изучают ориентирование на местности, поиск в городских условиях, в лесу, оказание первой помощи, работу с населением и родственниками, управление квадрокоптерами и многое другое.

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Активистка Александра Коновалова узнала об отряде, когда помогала в поисках одноклассника своей дочери. После этого стала участвовать в спасательных операциях регулярно.

«У меня дочка несовершеннолетняя, я мама и могу представить, что чувствуют родители потерявшегося ребенка. Естественно, хочется помочь, чтобы ребенок нашелся, чтобы был жив, здоров», — поделилась активистка.

По данным МЧС и МВД, в России ежегодно пропадают свыше 120 тысяч человек. Большинство из них находят, в том числе благодаря волонтерам-поисковикам.

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