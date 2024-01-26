26 января 2024, 21:14
Волонтеры из Воскресенска в День студента установили кормушки в парке Кривякино
Волонтеры из молодежного центра «Олимпиец» приняли участие в благотворительной акции. В День российского студенчества они устанавили кормушки в парке Кривякино.
Для ребят из Воскресенска так отмечать праздник стало доброй традицией отмечать этот праздник полезными делами для молодежи. Всего волонтеры закрепили на деревьях парка два новых домика для белок и три кормушки для птиц.
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«У нас кормушки изначально в парке Кривякино были установлены в таком историческом стиле. В этом году мы обновили, сделали более удобными и каждый желающий может прийти и угостить белочек», — рассказала заместитель директора культурного центра «Усадьба Кривякино» Светлана Корнилина.
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