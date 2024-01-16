Подмосковье 16 января 2024, 10:52 Волонтеры из трех округов Подмосковья связали теплые вещи для участников СВО Unsplash

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Ветераны и молодогвардейцы связали теплые вещи для участников специальной военной операции. Акция объединила жителей Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского.

Жители трех округов Подмосковья встретились за одним столом с молодогвардейцами, чтобы обменяться опытом и связать теплые вещи для бойцов специальной военной операции. После совместной работы они организовали чаепитие.

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«Каждый из них по-своему чем-то помогает сегодня фронту. Уникальная возможность из первых уст увидеть и услышать, чем занимается такая же ветеранская организация», — отметил депутат Московской областной Думы Николай Черкасов.

После встречи всех участников акции наградили грамотами.

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