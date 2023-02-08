Подмосковье 08 февраля 2023, 17:37 Волонтеры из Ступина отправят в зону СВО сверхлегкие носилки в конце февраля

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Волонтеры из патриотического центра «Армеец» в Ступине занялись изготовлением сверхлегких носилок для нужд СВО. Это сетка из сшитых между собой строп — легкая и компактная. К отправке уже подготовили около 30 штук.

Руководитель волонтерского штаба Анастасия Кытина рассказала, как изготавливают носилки.

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«Стропа нарезается, опаливается. Затем на специально размеченном столе собирается заготовка. Места, где перекрещиваются стропы, „простреливаются“ специальными пластиковыми бирками. После этого можно носилки сшивать», — поделилась она.

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Большинство заготовок сшивают на предприятии «Тонар», остальные жители забирают домой. Ленты скрепляются между собой особым швом, а готовые изделия упаковывают в сумки из-под противогазов. К концу февраля изделия отправят на фронт.

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