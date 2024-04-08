Подмосковье 08 апреля 2024, 18:27 Волонтеры из Старой Купавны спасли собаку с серьезными травмами Фото из личного архива волонтера Юлии Кузьминой

Читать 360tv в

На поле рядом с карьером Михалево в Старой Купавне прохожие обнаружили истощенное животное с переломами лап. Благодаря усилиям волонтеров собаку удалось спасти.

Волонтер Юлия Кузьмина сообщила, что одной из проблем стало то, что к месту нахождения собаки подъехать на авто из-за большого количества снега невозможно. Им пришлось взять с собой плед и еду для животного и пройти около двух километров. Собака весила около 10 килограммов и была в крайне истощенном состоянии.

Реклама

По результатам осмотра стало известно, что животному всего полтора года, у него закрытый перелом передней лапы, начался некроз тканей и подозрение на пироплазмоз.

Лечение потребовало значительных финансовых затрат от волонтеров — около 210 тысяч рублей, и эта сумма продолжала расти. Юлия поделилась этой историей в социальных сетях и создала чат в мессенджере, который объединил около 200 человек, желающих помочь.

Благодаря общей помощи волонтеры забрали Уми из клиники раньше срока. Сейчас собака находится на временном содержании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».