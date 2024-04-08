08 апреля 2024, 18:27
Волонтеры из Старой Купавны спасли собаку с серьезными травмами
На поле рядом с карьером Михалево в Старой Купавне прохожие обнаружили истощенное животное с переломами лап. Благодаря усилиям волонтеров собаку удалось спасти.
Волонтер Юлия Кузьмина сообщила, что одной из проблем стало то, что к месту нахождения собаки подъехать на авто из-за большого количества снега невозможно. Им пришлось взять с собой плед и еду для животного и пройти около двух километров. Собака весила около 10 килограммов и была в крайне истощенном состоянии.
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По результатам осмотра стало известно, что животному всего полтора года, у него закрытый перелом передней лапы, начался некроз тканей и подозрение на пироплазмоз.
Лечение потребовало значительных финансовых затрат от волонтеров — около 210 тысяч рублей, и эта сумма продолжала расти. Юлия поделилась этой историей в социальных сетях и создала чат в мессенджере, который объединил около 200 человек, желающих помочь.
Благодаря общей помощи волонтеры забрали Уми из клиники раньше срока. Сейчас собака находится на временном содержании.
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