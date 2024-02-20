Подмосковье 20 февраля 2024, 13:52 Волонтеры из Солнечногорска собрали гуманитарную помощь для госпиталя в Белгороде Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Волонтеры и представители ветеранской организации из Солнечногорска собрали гуманитарную помощь для медиков и пациентов госпиталя в Белгороде. Они отправили постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, одежду и антисептики.

Участие в акции приняла волонтерская группа «Серебро Солнечногорья» Общественной палаты округа совместно с Московской областной организацией ветеранов муниципалитета. Также учреждения образования округа передали военнослужащим открытки ко Дню защитника Отечества.

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«Спасибо огромное всем неравнодушным людям. Вместе у нас получается оказывать ощутимую помощь. Сейчас для участников специальной военной операции и их семей действуют меры поддержки, в числе которых льготы на оплату ЖКХ и налогов на имущество», — отметил председатель Общественной палаты городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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