Подмосковье 17 марта 2023, 08:33 Волонтеры из Солнечногорска получили профессиональное оборудование для пошива одежды бойцам СВО

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Участницы любительского объединения «Мы с вами» в Солнечногорске получили новую промышленную швейную машинку. Волонтеры будут использовать профессиональное оборудование, чтобы отшивать изделия для бойцов СВО.

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Объединение «Мы с вами» создано три месяца назад по инициативе одной из жительниц муниципалитета и мамы участника спецоперации Евгении. Волонтеры ежедневно шьют противопролежневые подушки для подмосковных госпиталей, толстовки и балаклавы для мобилизованных. В планах приступить к пошиву брюк, тактических рубашек и маскхалатов.

Мастерицы на встрече с главой Солнечногорска Константином Михальковым рассказали о необходимости дополнительного оборудования для пошива изделий. Спустя пару недель им доставили профессиональную швейную машину вместе с фирменным столом.

Данный класс машин имеет ряд преимуществ: клавиши быстрого доступа, встроенный механизм намотки нити, автоматическая система смазки. Все это значительно упростит работу мастериц.

«Благодарю организатора любительского объединения „Мы с вами“ Евгению и каждого неравнодушного за поддержку наших бойцов делом и словом. Такие люди <…> и есть главное богатство Солнечногорского края и нашей великой страны. Совместно с нашими предпринимателями продолжим оказывать поддержку волонтерским объединениям по предоставлению необходимых материалов и расходников», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Стать волонтером может каждый. Любительское объединение «Мы с вами» работает ежедневно с 9:00 до 19:00 на первом этаже КДЦ «Тимоново». Узнать подробнее можно по телефону: 8-901-400-45-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал президентскую награду добровольцу СВО из Подольска. Он вручил 23-летнему бойцу медаль «За отвагу» и пригласил на «Урок мужества» в лицей № 2 в Климовске, где его знают и помнят педагоги.

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