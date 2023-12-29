Подмосковье 29 декабря 2023, 15:11 Волонтеры из Солнечногорска передали новогодние подарки бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Волонтеры из Солнечногорска передали новогодние подарки и гуманитарную помощь бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции и в госпиталях. В посылках фрукты и сладости, блиндажные печи и теплые вещи, детские рисунки и письма со словами поддержки.

Помощь для бойцов собирали жители округа, представители администрации Солнечногорска, научно-производственного объединения «Стеклопластик», предприниматели и волонтеры из объединения «Шьем для своих».

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«В преддверии праздника бойцам доставят порядка тонны гумпомощи. Отмечу, что сейчас для участников специальной военной операции и их семей также действует единый стандарт мер поддержки, в числе которых льготы при поступлении в вузы, оплате жилищно-коммунальных услуг и налогов на имущество», — рассказал депутат городского округа Солнечногорск Николай Трофимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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