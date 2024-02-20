Подмосковье 20 февраля 2024, 11:07 Волонтеры из Солнечногорска передали автомобиль для бойцов СВО Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Автомобиль повышенной проходимости отправили в зону специальной военной операции из Солнечногорска. Ранее жена военнослужащего обратилась в администрацию округа с просьбой помочь приобрести УАЗ для сослуживцев ее мужа.

Благодаря неравнодушным жителям, депутатам и предпринимателям необходимую сумму собрали в течение трех дней. Передал автомобиль супруге бойца глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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«Сейчас для участников специальной военной операции и их семей действуют региональные меры поддержки, в числе которых льготы по оплате ЖКХ и налогов на имущество. Мы со своей стороны также стремимся оказывать помощь. Теймураз — отец троих детей, добровольцем ушел на специальную военную операцию в ноябре 2023 года. Он сам и его боевые товарищи сейчас выполняют важнейшие задачи, и автомобиль им просто необходим. Благодарю всех, кто откликнулся — ценю за поддержку», — сказал Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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