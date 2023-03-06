Подмосковье 06 марта 2023, 15:53 Волонтеры из Солнечногорска передадут в зону СВО автомобиль для выполнения боевых задач

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Волонтеры передадут полноприводный автомобиль «Нива» в зону СВО по просьбе бойцов из Солнечногорска. Машина в отличном состоянии после полного техобслуживания, подготовлена к бездорожью.

Сбор средств на автомобиль волонтеры вели несколько месяцев. Чтобы ускорить процесс, сотрудники администрации тоже подключились, выделили средства из зарплаты.

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«Мы ездили в Брянскую область к нашим ребятам, которые там сейчас базируются и в ближайшее время на территорию проведения СВО отправятся. Они, конечно, выразили огромную благодарность за ту гуманитарную помощь, которую мы привезли. И в ходе общения, когда мы узнавали, что бы еще им пригодилось, они попросили автомобиль», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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Как только подходящий транспорт нашли, «Ниву» отправили в автосервис. Заменили все рулевые тяги, трапецию и остальные запчасти.

«Также закупили то необходимое, что впоследствии пригодится для дальнейшего обслуживания. Это масла, закупили домкрат, аптечку, то есть полностью ее всю снабдили необходимым», — отметил директор МБУ МЦ «Подсолнух» Владимир Царев.

Машину солнечногорские волонтеры решили перегнать до Брянской области лично. Затем будет открыт новый сбор для нужд бойцов СВО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал наладить командную помощь бойцам СВО и их семьям. Выступая на еженедельном совещании перед зампредами, он напомнил о необходимости уделять особое внимание семьям участников спецоперации.

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