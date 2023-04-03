Подмосковье 03 апреля 2023, 17:05 Волонтеры из Солнечногорска отшили около сотни вещей для бойцов СВО за неделю

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Волонтеры объединения «Мы с вами» из Солнечногорска отшили около сотни вещей для бойцов СВО за неделю. Мастерицы изготовили более 20 подушек, 26 рубашек, 40 балаклав и 12 брюк.

Объединение «Мы с вами» было создано в Солнечногорске три месяца назад по инициативе мамы участника СВО Евгении. Мастерицы не только шьют и привлекают спонсоров для закупки материалов, но и ведут сбор гуманитарной помощи.

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«Благодарю Евгению и каждого неравнодушного за поддержку наших бойцов делом и словом. <…> Ранее передали объединению профессиональную швейную машинку, о которой просили мастерицы. Это отличное подспорье в их нелегком труде», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Патриотическое объединение «Мы с вами» работает на базе культурно-досугового центра «Тимоново» каждый день с 9:00 до 19:00. Подробную информацию о деятельности волонетров можно узнать у администратора или по телефону: 8 (901) 400-45-00.

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