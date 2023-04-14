Подмосковье 14 апреля 2023, 14:46 Волонтеры из Солнечногорска навели порядок в доме труженика тыла перед Пасхой

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Волонтеры из администрации Солнечногорска провели генеральную уборку в квартире Валентины Петровны Буяновой. Они помогли труженице тыла вымыть окна и полы перед Пасхой.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Светлана Калинина навестила Валентину Петровну и передала ей пасхальный кулич.

«С радостью принимаем участие в помощи такому важному для нашего округа человеку, ветерану войны, труженику тыла, отличнику народного образования», — сказала Светлана Калинина.

Валентина Петровна более 50 лет проработала учителем математики. В этом году ей исполнится 92 года.

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