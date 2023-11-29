Подмосковье 29 ноября 2023, 09:00 Волонтеры из Серпухова стали участниками слета Всецерковного православного движения «Верные» Министерство образования МО

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В Серпухове состоялся слет Всецерковного православного молодежного движения «Верные». В нем поучаствовали волонтеры местного колледжа, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Студенты объединились в команду волонтеров «Доброе сердце».

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«Богомолова Анастасия, Дубов Никита, Игнатова Диана, Мурашев Константин, Наумова Надежда встречали гостей, расселяли их по номерам, помогали с регистрацией и навигацией. Активисты колледжа впервые приняли участие в таком масштабном мероприятии. Конечно, они волновались, но сработали дружно и качественно», — уточнили в ведомстве.

В рамках слета прошло пленарное заседание. На нем выступил председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим, депутат Госдумы Петр Толстой, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и другие.

Гости и участники пообщались на такие темы, как милосердие и благотворительность, спорт и ЗОЖ, просвещение, патриотизм и творчество.

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