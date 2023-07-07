Подмосковье 07 июля 2023, 02:25 Волонтеры из Сергиево Посад отправили в зону СВО 3 машины с гуманитарной помощью Пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа

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Жители Сергиево Посада отправили три машины гуманитарной помощи в зону СВО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

Груз для российских бойцов передаст организация «101 добровольный волонтерский полк», в зону СВО команда отправилась в 13 раз. Автомобили загрузили сухпайками, медикаменты и необходимым инвентарем. Глава городского округа Сергиев Посад Дмитрий Акулов передал для военнослужащих бензопилы и походные рюкзаки, а депутаты окружного Совета вручили волонтерам генератор и медицинское оборудование.

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«Знаем, что бойцы на передовой всегда ждут посылки из дома и искренние письма от жителей, наполненные теплотой и поддержкой. Большая победа складывается из посильного вклада каждого», — отметил Дмитрий Акулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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