Подмосковье 11 января 2023, 16:55 Волонтеры из Сергиева Посада сплели более 800 «квадратов» маскировочных сетей для бойцов СВО Фото Дмитрия Зайчикова

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В культурном центре «Елизавета Мамонтова» прихожане храма иконы Ахтырской Божией Матери в Сергиевом Посаде вручную сплели более 800 маскировочных сетей для бойцов СВО. На данный момент 300 из них уже отправили в зону боевых действий.

Идея запустить подобное производство пришла волонтерам в конце прошлого года. Сначала активисты искали правильные технологии в интернете и общались с теми, кто уже имел подобный опыт.

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«Активные прихожане нашего храма вышли на московские профессиональные предприятия, которые подсказали нам правильные схемы, способы изготовления, проконсультировали по материалам, которые стоит использовать», — пояснила одна из активисток Ольга Павленко.

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Сначала производство запустили на территории прихода, некоторые добровольцы плели сети у себя дома. При этом волонтёры нуждались в более просторном помещении. В начале года им дали помещение в культурном центре «Елизавета Мамонтова».

«Мы даже о таком, если честно, не мечтали. Думали, предоставят какой-нибудь скромненький небольшой подвальчик. Но администрация Сергиево-Посадского округа вместе с депутатами пошли навстречу нашему делу и предоставили очень удобное помещение в центре города Хотьково, всем желающим сюда добираться очень удобно», — заявила Ольга Павленко.

Сети плетут практически ежедневно, в основном вечером после работы. С закупкой материалов прихожанам храма помогает местная администрация.

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