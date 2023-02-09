09 февраля 2023, 13:26
Волонтеры из Сергиева Посада изготовили 150 комплектов белья для раненых участников СВО за месяц
Участники клуба «Активное долголетие» в Хотьково начали изготавливать специальное белье для раненых бойцов СВО с начала января. За это время активистки сшили 150 комплектов.
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«В начале этого года в клуб пришла местная жительница Лидия Велина, которая держит связь с благотворительным фондом „Надежда, Вера, Возрождение“. Предложила нашим рукодельницам присоединиться к пошиву специального нижнего белья для военнослужащих, которые проходят лечение в подмосковных госпиталях», — сообщила руководитель хотьковского отделения клуба «Активное долголетие» Валентина Терехина.
Участницы клуба изготавливают бесшовное белье из ситца с креплением на липучке. Готовые изделия упаковывают по несколько штук в герметичные пакеты, которые затем, когда набирается партия, отправляются через благотворительный фонд «Надежда, Вера, Возрождение» в подмосковные госпитали.
«Одни кроят, другие гладят, третьи шьют. Очень душевная атмосфера. Иногда работаем, а кто-то запоет, сразу подхватим», — говорит участница проекта Татьяна Сидорова.
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Волонтеры
Сергиев Посад
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