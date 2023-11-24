Подмосковье 24 ноября 2023, 10:46 Волонтеры из Щелкова отправили две тонны гуманитарной помощи в Донецк Unsplash

Читать 360tv в

Две тонны гуманитарной помощи отправили из Щелкова в Донецкую Народную Республику. Вскоре микроавтобус доставит инвалидные коляски, костыли, сгущенку, горячий шоколад и многое другое.

Участие в сборе гуманитарной помощи приняли члены местного политсовета, молодогвардейцы, предприниматели, торгово-промышленная палата и представители волонтерских организаций Щелкова. Волонтерская группа «Поможем вместе» передала бойцам специальной военной операции сувениры, выполненные детьми, и теплые рукавицы.

Реклама

Ранее с гуманитарной миссией актив партии «Единая Россия» из Щелкова посетил больницу Новоазовского района. Туда привезли зимние вещи, вязаные носки и термобелье в рамках акции «Тепло для героя», а также инвалидные коляски и необходимые предметы для гигиены.

«У нас появился огромный шеф-регион — это Московская область. Сразу начали восстанавливать коммунальные сети, дороги, выполнен капитальный ремонт самого большого социального объекта — районной больницы. Спасибо большое всем неравнодушным людям», — отметил глава Новоазовского муниципального округа Василий Овчаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».