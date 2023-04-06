Подмосковье 06 апреля 2023, 11:39 Волонтеры из Рузы отправили в Донбасс полтонны гуманитарного груза

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Новую партию гуманитарной помощи отправили из Рузы в Донбасс. Волонтеры собрали почти 500 килограммов продуктов.

Вместе с гуманитарной помощью жителям Донбасса привезут и стройматериалы. Округ отправит 20 тонн стекла, 18 тонн строительной смеси, две тонны особых панелей и три генератора.

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«Хочу напомнить, что в начале зимы мы уже отправляли три фуры. Тогда <…> это была одежда для детишек, теплые комбинезоны. И когда мы туда съездили, познакомились с местными жителями, с властями, службами, нас попросили помочь уже точечно. Поэтому сегодняшние стройматериалы, генераторы, продукты питания — мы точно знаем, для кого везем», — рассказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Гуманитарные грузы возят в Донбасс регулярно. Это стало возможным благодаря акции «Доброе дело», стартовавшей в прошлом году. За это время в зону СВО из Рузского округа отправили более 65 тонн помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отправке четырех мобильных офисов МФЦ в ДНР.

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