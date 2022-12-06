Подмосковье 06 декабря 2022, 14:57 Волонтеры из Реутова отправят в зону СВО новогодние подарки военнослужащим

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Глава городского округа Реутов Станислав Каторов поздравил местных добровольцев с Днем волонтера. На встрече ребята рассказали о своем новом проекте. Они решили отправить в зону СВО новогодние подарки для военнослужащих.

Глава Реутова поддержал предложение волонтеров. К акции могут присоединиться жители округа.

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«В преддверии новогодних праздников нам бы хотелось военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, подарить праздничное настроение, собрав и отправив продукты к новогоднему столу», — рассказала руководитель реутовского отделения «МГЕР» Ильнура Сафина.

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Подарки, соленья, орехи и сладости для военнослужащих принимают в офисе волонтерского штаба по будням с 09:00 до 18:00. Штаб находится по адресу: Реутов, улица Котовского, дом № 6.

В Реутове более 2000 добровольцев. Волонтерские штабы в муниципалитете работают на базе школ, вузов, Фонда социальной поддержки населения и Общественной палаты.

«В Реутове волонтерство не делится на организации, у нас это одна единая команда неравнодушных людей. Вы помогаете развивать культурную и спортивную жизнь города, реализовываете самые смелые социальные и благотворительные проекты. Безвозмездно отдавая свое время и силы, вы получаете намного больше — признание, благодарность и любовь. Спасибо каждому из вас! Всегда оставайтесь такими же активными, заинтересованными и влюбленными в эту жизнь!», — сказал волонтерам глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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