Подмосковье 20 февраля 2023, 16:14 Волонтеры из Пушкино начали изготавливать маскировочные сети для бойцов СВО

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Жительница Пушкинского округа Вера Варенья собрала целую команду волонтеров, образовав движение «Никто кроме нас». Активисты собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО, а теперь еще и шьют маскировочные сети.

«Наши герои нуждаются в поддержке. Сегодня нам поступает много запросов от ребят на маскировочные сетки. Мы с коллегами активно начали делать их своими руками», — пояснила Вера Варенья.

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Отмечается, что участниками движения стали люди разных профессий — всех их объединяет желание поддержать мобилизованных. Так, например, врач-невролог Юлия Сержантова провела мастер-класс по шитью камуфляжных сетей в свой выходной. Для проведения мероприятия и сбора гумпомощи волонтерам предоставили помещение в воскресной школе Троицкого храма. На днях готовые элементы маскировки вместе с остальными посылками отправят бойцам.

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