Подмосковье 27 февраля 2023, 09:42 Волонтеры из Пущина изготовили сотни блиндажных свечей для участников СВО

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Акция «Свеча заботы» прошла в Пущине. Ее участники каждые выходные собираются, чтобы изготовить блиндажные свечи для бойцов СВО. За несколько встреч они изготовили несколько сотен изделий.

Блиндажные свечи особенно важны зимой в полевых условиях. Они долго горят и имеют высокую теплоотдачу, рассказал один из организаторов акции Анатолий Амелин.

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«Блиндажные свечи делаются вручную. Они горят долго, до восьми часов, с высокой теплоотдачей. За это время бойцы смогут не только приготовить еду и согреться, но и выспаться», — отметил он.

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Для изготовления свечей нужен парафин или воск, а также гофрокартон и жестяные банки. Из-за нехватки материалов некоторые заготовки только ждут отправки на фронт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с бойцами СВО во время телемоста в Наро-Фоминске. Он поздравил их, пообещал любую необходимую помощь и успокоил: их семьям тоже окажут всевозможную поддержку.

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