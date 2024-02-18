Подмосковье 18 февраля 2024, 21:29 Волонтеры из Протвина организовали сбор подарков для бойцов СВО к 23 февраля Анна Мороз

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«Волонтеры Подмосковья» из Протвина присоединились к областной акции «Героям нашего времени», приуроченной к Дню вывода войск из Афганистана. Неравнодушные участники движения организовали сбор подарков для бойцов в зоне СВО на 23 февраля.

В рамках мероприятия жители города принесли открытки и письма солдатам, а также теплые вещи и сладкие угощения. специалист по работе с молодежью МАУ «ЦМИ» Ульяна Подшивалова подчеркивает, что все собранные вещи отправятся на фронт в преддверии Дня защитника Отечества.

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«У нас замечательные жители, которые несут и теплые носочки, и конфеты, и чай, все то, что может порадовать, согреть и напомнить о том, что дома их ждут», — отметила Ульяна Подшивалова.

Анна Мороз

Жительница Протвина Надежда Аристова обратилась к военнослужащим, поблагодарив их за защиту Родины. Кроме того, она пожелала, чтобы они как можно скорее вернулись домой с победой.

«Дай Бог, чтобы наши ребята были живы, здоровы, и, конечно, вернулись с победой. Они воюют за нас, за нашу страну», — подчеркнула Надежда Аристова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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