Подмосковье 11 января 2023, 10:16 Волонтеры из приюта для животных спасли оставленных на морозе щенков в Шатуре

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Приют для бездомных животных «Лучик надежды» в деревне Савино под Шатурой спас трех полугодовалых щенков, оставленных на морозе. Кто-то из жителей оставил коробку с ними у продуктового магазина.

Как рассказали в приюте, температура воздуха достигала отметки 20 градусов ниже нуля — щенки могли погибнуть на холоде. В приюте щенков отогрели и накормили, их осмотрел ветеринар. Сейчас животные в безопасности.

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«Самое интересное, что на улице оказываются щенки не от дворовой собаки, а от тех, у кого есть хозяева», — отметила волонтер Инна.

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Она добавила, что сейчас приют особенно нуждается в поддержке, ведь нужно не только кормить животных, но и оплачивать услуги ветеринара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Он заявил, что особенно важно своевременно и спокойно реагировать на чувствительные для жителей темы.